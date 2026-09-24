Aulepa-Rehemäe ühendus oleks maakaablina 21 korda kallim

Eleringi tellitud Tallinna tehnikaülikooli uuring näitab, et plaanitava EstLink3 Lääne-Nigula vallas Aulepast Rehemäeni viivat osa ei ole mõistlik maakaablina rajada.
Põhivõrguettevõte Elering tellis tehnikaülikoolilt uuringu, et võrrelda õhuliini ja maakaabli kasutamise otstarbekust Aulepa ja Rehemäe lõigul, Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Saaremaal Mägi-Kurdla ja Kotlandi vahele jääval osal ning Tallinna ringliinil. Eksperthinnangu järeldus on, et kõik kolm ühendust on soovitatav rajada maakaabli asemel õhuliinina.
Uuringu kohaselt on 40kilomeetrise Aulepa-Rehemäe 330 kV õhuliini maksumuseks planeeritud 13 miljonit eurot. Vedades selle asemel aga vahelduvpinge maakaabelliini, tuleks arvestada kulutustega, mis jäävad suurusjärku 270 miljonit eurot.
„Kui 110 kV õhu- ja kaabelliini rajamise hinnaerinevused kipuvad jääma kahe- kuni neljakordseks, siis 330 kV õhu- ja kaabelliini rajamise hinnaerinevused võivad küündida 5–21kordseks. Kuna väiksemad hinnaerinevused on