EstLink 3 võib muuta seadust

Priit Heinla sõnul loodetakse luua võimalus, et väikekalurid saavad EstLink 3 kaabli kaitsevoondis kala püüda. Foto Juhan Hepner

Eesti-Soome kolmanda elektriühenduse EstLink 3 merekaabel, mille uuendatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi neljapäeva õhtul Sutlepa vaba aja keskuses tutvustati, võib tuua väikekalureid puudutava seadusemuudatuse.

Eleringi välisühenduste arendusjuhi Priit Heinla sõnul ei tee praegune õigusruum merekaabli kaitsevööndi piirangute osas vahet, kas tegu on suure või väikese laevaga. „Keskkonnamõju hindamise käigus teeme ettepaneku seadusemuudatuseks, et määratleda, kes siis on nii-öe