Estlink 3 püütakse ehitada sabotaažikindlana

Kolmas elektriühendus Soomega on küll planeerimise algusjärgus, ent juba arvestatakse sellega, kuidas kaitsta kaablit võimalike sabotaažide eest, kirjutab ERR.

Aulepasse randuva Estlink 3 rajamisel arvestatakse võimalike sabotaažidega, nagu on hiljaaegu Läänemerel nähtud, ütles Eleringi merevõrgu arendusjuht Priit Heinla ERRile.

„Tõsi on, et me proovime seda rajada sügavamale, merepõhja pinna sisse. Mismoodi täpsemalt täiendavad kaitsemeetmed välja näeks, me päris täpselt ei tea, see sõltub hästi palju konkreetsest geoloogiast ja mis oleks kasulik ja mõistlik paigaldada,” ütles Heinla.

Estlink 3 planeerimine algas eelmisel aastal, parasjagu on käimas hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine.