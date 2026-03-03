Kohalikud paneksid EstLink 3 maa sisse

Eesti-Soome kolmanda elektriühenduse Rehemäe-Aulepa maismaaosa riigi eriplaneeringu avalikul arutelul Oru kultuurisaalis jäi kõlama kohalike soov, et ühendus, kui seda üldse vaja on, peaks kulgema maakaablina.

EstLink 3 Rehemäe-Aulepa eriplaneering on jõudnud etappi, kus on valmis vajalike uuringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Samuti on visandatud esialgsed trassivariandid, mida nüüd Lääne-Nigula inimestele avalikel aruteludel tutvustati.

Oru kultuurisaalis peetud arutelul oli hinnanguliselt üle 80 osaleja. Eriplaneeringu kohta saalist tulnud küsimused olid planeeringu suhtes pigem skeptilised. Korduvalt tõstatati teema, miks tahab Eesti elektrisüsteemihaldur Elering rajada Aulepa konverteralajaamast Rehemäele 330 kV õhuliini ega kavanda ühendust maakaablina.

„Miks ei võiks see 30 kilomeetrit olla kaabliga, kui 150 kilomeetrit tuleb meres kaabliga? Nüüd 30 kilomeetri kaabli jaoks ei ole raha enam?” küsis arutelul osaleja Andres Laidre.

Artikkel jätkub peale reklaami

Elering eelistab õhuliini

Eriplaneeringu Eleringi poolne projektijuht Brenda Pent ütles, et esiteks on Soome suunast Eestisse kavandatav EstLink 3 merekaabel alalisvoolukaabel. „Vahemaa on pikk j