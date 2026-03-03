Haapsalu vanamuusikafestival paneb suvel taas kirikute võlvid helisema

Vanamuusikafestival Haapsalus. Foto: Sabine Burger

Viimasel kolmel aastal BBC Music Magazine’i Euroopa 30 parima klassikafestivali hulka nimetatud Haapsalu vanamuusikafestival avalikustas oma tänavuse kava.

Avakontserdil Haapsalu toomkirikus 23. juulil kõlab Georg Friedrich Händeli oratoorium „Joosua”, mida esitavad Ühendkuningriigi tenor Guy Cutting, Alvar Tiisler, Tuuri Dede, Maria Valdmaa, Tumult Ensemble ning Haapsalu festivali barokkorkester Toomas Siitani juhatusel.

Kunstilise juhi Saale Fischeri sõnul on festivalil olnud põhimõte, et üle aasta on avakontserdil kas mõni oratoorne suurteos Händelilt või siis midagi Johann Sebastian Bachi loomingust. „Eelmisel aastal olid Bachi kantaadid ja sel aastal on siis taas Händel. „Joosuat” on varem vist ka Haapsalus esitatud, aga nüüd on vahepeal mitu põlvkonda peale kasvanud, kes pole seda mänginud ega siin kuulnud, seega tundus see taas paslik,” rääkis Fischer.

Joosua rollis oleva Guy Cuttingu kohta ütles Fischer, et vokalistina on too maailma absoluutses tipus. „Ma ei ole kindel, kas meil siin Põhjamaade regioonis on kedagi võrdväärset talle kõrval