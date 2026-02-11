Haapsalu vanamuusikafestival avalikustas tänavuse programmi

Ansambel Floridante Haapsalu vanamuusikafestivalil 2025. aastal. Foto: Sabine Burger

Baltimaade üks pikima ajalooga vanamuusikafestivale, Haapsalu vanamuusikafestival toob juulikuu viimasel nädalalõpul kaunisse kuurortlinna kokku Eesti ning Euroopa muusikute koorekihi. 23.–26. juulini 2026 aset leidev muusikapidu paneb neljal suveõhtul Haapsalu kirikute ajaloolised võlvid helisema eriilmeliste kontsertidega, pakkudes klassikasõpradele nii intiimsemaid kammerkontserte kui ka säravaid orkestraalseid hetki.

33. Haapsalu vanamuusikafestivali algab traditsiooniliselt suurteosega, milleks on sel aastal Georg Friedrich