Lääne Elu paberleht neljapäeval, 12. veebruaril

Omavalitsused tõlgendavad õpetajate palgatõusu erinevalt
Õpetajate palgatõusu puudutav haridusministeeriumi määrus jõustus 17. jaanuaril. Seda, mis ajast koolmeistrite palk tõusma peaks, tõlgendas iga omavalitsus isemoodi.
Päästepealik: eks me olegi sotsiaaltuletõrje
Pooled väljasõidud viivad Läänemaa päästjad tormiga langenud puid saagima või kiirabile appi, mitte kellegi elu või vara tulest päästma.
Eestlased hindavad Läänemaa muuseume
Möödunud aastal tõusis sihtasutus Läänemaa Muuseumid muuseumikaardiga külastuste arvult üllatavalt kõrgele kohale kogu Eesti arvestuses.
