Vanamuusika festivali kõige vaiksem ja kõige uuem pill kõlas läinud reedel Haapsalu Jaani kiriku kontserdil „Cembal d’amour’i taassünd”, kus Anna-Liisa Eller ja Taavi Kerikmäe esitasid David Kellneri muusikat.

„Muusikas otsivad kõik lugusid. See siin, mitte ainult see pill ja see muusika, vaid need inimesed ja need saatused – on ju üks päris põnev lugu,” üles Kerikmäe järgmisel päeval huvilistele Lahe maja salongis cembal d’amour’i lähemalt tutvustades.