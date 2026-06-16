Merehädalisi hakkab päästma Rootsi mereväekaater

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Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm sai eile enda käsutusse 12meetrise päästelaeva Lilit, mis on varem teeninud Rootsi mereväes ja päästelaevastikus.

Esmaspäeva pärastlõunal allkirjastasid Eesti merepäästeühingu juht Rait Killandi ja Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma (RPR) juhatuse liige Sander Saarik lepingu, millega anti 1990. aastate lõpus ehitatud Storebro 90 marki laev siinsete vabatahtlike merepäästjate kasutada.

„Praegu tundub hea laev. Praktikat meil veel pole, aga eks pärast esimesi sündmusi saame täpsemini öelda,” ütles Saarik Lääne Elule.

Väljakutsele sõites on laeva meeskond kolmeliikmeline, aga paat ise võib kanda kuni 12 inimest.

Saariku sõnul käisid vabatahtlikud Rootsis kaks päeva uue laeva kasutamist harjut