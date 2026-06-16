Jaanus Karilaid: aega läks, aga aru sai

Isamaa Läänemaa piirkonna juht Jaanus Karilaid. Foto Malle-Liisa Raigla

„Ma väga loll inimene ei ole ja isegi väga loll inimene saab aru, et 16 aastat linnapeana on natukene palju,” ütles Urmas Sukles hiljuti Lääne Elule. Aega läks, aga aru saadi!

Suklese ülestunnistus ei käi ju ainult tema ametiaja pikkuse kohta, vaid selle kohta, millal on kogukonnal aeg edasi liikuda, millal on vaja värsket energiat ning millal tuleb vanade vastandumiste asemel hakata otsima koostööd.

Kohalikel valimistel tegid haapsallased oma valiku ja otsustasid muutuse kasuks. Mul oli au seda muutust koos paljude tublide inimestega vedada. Meie silmis ei olnud see võit kellegi üle, vaid millegi nimel – et Haapsalu liiguks edasi.

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Eks poliitikas käivad asjad vahel emotsionaalselt. Jupp aega pärast Isamaa võitu nimetas Urmas Sukles