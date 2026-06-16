Matkaautoomanike klubi nõuab linnavalitsuselt tasu selgitamist

Foto Malle-Liisa Raigla

Klubi Eesti Karavan on pettunud, et Haapsalus on matkaautode parkla tasuline, ja nõuab linnavalitsuselt selgitust, miks tuleb parkimise eest maksta.

6. juunist tuleb Haapsalus matkaauto parkimise eest linnale tasuda 15 eurot ööpäevas. Nädalaga registreeris oma peatumise 19 matkaautot. Neile mõeldud parklas Vasikaholmil on tahvel ruutkoodiga, see viib lehele, kus saab sõiduki registreerida ja parkimise eest maksta.

„Aastate jooksul oleme toonud Haapsalut esile kui positiivset näidet tasakaalukast ja mõistlikust suhtumisest karavaniturismi. Linn on olnud populaarne sihtkoht tänu külalislahkusele ja hästi toimivale infrastruktuurile,” kirjutas linnavalitsusele klubi Eesti Karavan juhatus