Juhtkiri: juba jälle valimised

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

See, et enam-vähem ühel ja samal ajal laekuvad ajalehetoimetusse Haapsalu suurimat koalitsioonipartnerit Isamaad Läänemaal eest vedava Jaanus Karilaiu ja mulluste kohalike omavalitsuse valimiste järel end opositsioonis leidnud ekslinnapea Urmas Suklese arvamusartiklid, võib olla muidugi kokkusattumus. Seegi võib olla kokkusattumus, et Karilaid on oma kriitika märklauaks valinud eksmeeri ja Sukles kommenteerib omakorda peamiselt Isamaa juhitava linnavalitsuse ettevõtmisi.

Siiski on selliste asjade kokkusattumist raske uskuda. Pigem on õige lihtsam ja loogilisem seletus: valimised on taas kätte jõudmas. Pilk kalendrisse ütleb, et parlamendivalimisteni tuleva aasta märtsis on küll veel