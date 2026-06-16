Linn ootab liikluse kohta arvamusi

Suurim plaanitud muutus on Kalda tänavalt Lahe tänavale pööramise muutmine peateeks. Foto Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavalitsus ootab arvamusi Lahe tänava liikluskorralduse muutmise kohta.

Aselinnapea Peep Aedviir rääkis, et muudatused on plaanitud Mihkli ja Endla tänava ristmikust kaitseliidu majani. Suurim plaanitud muutus on Kalda tänavalt Lahe tänavale pööramise muutmine peateeks. „Ei pea enam Mihkli tänavale sõitvaid autosid läbi laskma,” ütles ta.

Samuti on plaan ümber teha Lembitu ja Lahe tänava ristmik: kaitseliidu ees olevat parklat veidi nihutada ja muuta märgistuse abil ristmikku nii, et kaoks p