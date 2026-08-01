Vaikelu Bürgermeistri holmil

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Kümnendeid tavakodanikele suletud olnud Bürgermeistri holmile pääseb juba neli aastat jalutama, kuid uusi elamuid on sinna kerkinud vaid üks ja suurel osal holmil laiutab endiselt pillirooväli.

Teisipäeval, tunnike enne keskpäeva, kui Lääne Elu auto Bürgermeistri holmile viiva tee äärde pargib, on mõnus suveilm – päike paistab ja puhub õrn tuuleke. Just selline, mis kutsub mere äärde. Bürgermeistri holm on aga nagu jumalast hüljatud paik, kus jalutab vastu vaid paar inimest.

Poolsaare tippu viiva tee ääres annab suur reklaam teada, et kinnisvarafirma Apslund müüb seal kinnistut. Hiljem Apslundi kodulehelt järele vaadates selgub, et 1229 m² suuruse krundi eest küsitakse 127 500 eurot.

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