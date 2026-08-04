Oru kultuurisaali valvab installatsioon

Linnamäele Oru kultuurisaali ette paigaldatud installatsioon „Mõtle välja” ootab istet võtma, järele mõtlema ja kirja panema, mis selles kandis on head.

„See on selline tuju tõstev asi,” ütles Oru kultuurisaali perenaine Viivika Orula. Kultuurisaali ees seisavad Mõisaküla elaniku Elen Ormuse loodud loomakujud kass, koer ja siga. Kassi taskust saab pastaka ja sedeli, kuhu kirja panna Oru kandi toredaid asju. Pärast seda tuleb sedel libistada kohaliku raamatukogu postkasti. „Kui sedeleid koguneb, siis paneme rivvi, mis meil head on,” ütles Orula.

Installatsiooni idee sai alguse kevadel, kui Ormuse tehtud hernehirmutis Virk Virge läks Heimtali muuseumisse näitusele, kus tulijat tervitas tekstiilikunstnik Anu Raud ise.

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„Siis sai hakatud mõtlema, et Linnamäe on ju tohutu ilus asula, ag