Selgusid Läänemaa meistrid padelis

Juuli kahel viimasel nädalal peeti kolmandat korda Läänemaa meistrivõistlusi padelis.

Võistlused algasid segapaaride mängudega. Mängud olid pingelised ning põnevust jagus nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele.

Segapaaride meistriteks krooniti Kaia Kanepi ja Ain Lausmaa. 2. koha said Maribel Vetevool ja Norman Madiberg ning 3. koha Simona Ladva ja Egert Trave.

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Mees- ja naispaaride Läänemaa meistrivõistlused padelis peeti nädal hiljem. Vaatamata heitlikutele ilmaoludele said mängud peetud ning parimad välja selgitatud.

Naispaaride parimad: 1. Agrita Gavronska ja Annika Mändla; 2. Lisli Pak ja Merily Märtson; 3. Kai Puusepp ja Silvia Ots.

Meespaaride parimad: 1. Norman Madiberg ja Allar Õunapuu; 2. Ain Lausmaa ja Meelis Murss; 3. Magnus Velling ja Egert Trave.