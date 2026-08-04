Läänemaal oli juulis kaks tööõnnetust

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Tööinspektsioon registreeris juulis Läänemaal esialgsetel andmetel kaks tööõnnetust.

Aasta algusest on Läänemaal registreeritud 31 tööõnnetust, millest 22 juhul kaasnes ajutine töövõimetus.

Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialisti Dajaana-Jessica Vaheri sõnul kolmel juhul ei järgnenud töövõimetust ning kuue õnnetuse asjaolud on veel ametil täpsustamisel.

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Vaher tõi tänavu Läänemaal juhtunud õnnetustest välja ühe, kus töötajale kukkus labajalale 500 kg kaaluv kaubaalus ning teise, kus hüdropressiga töötades jäi töötaja sõrm tööpingi vahele nii, et luu murdus.

Vaheri sõnul on Läänemaal tööõnnetuste arv eelmise aastaga võrreldes sarnane.

Üle Eesti registreeriti juulis 272 tööõnnetust.