Märtsis juhtus Läänemaal neli tööõnnetust

Tööõnnetus.

Tööinspektsioon registreeris märtsis Läänemaal neli tööõnnetust, millest kahe uurimine on ametil veel pooleli.

Ühel lõppenud juhul oli tegu trepil kukkumisega, teisel juhul lõikas töötaja noaga sõrme.

Tänavu on kolme kuuga Läänemaal juhtunud 13 tööõnnetust. Mullu juhtus sama aja jooksul pea kaks korda vähem, seitse tööõnnetust.

Üle Eesti registreeriti märtsis 288 tööõnnetust, mis tähendab, et keskmiselt juhtus ühes päevas üheksa tööõnnetust.

Tööinspektsioon juhib tähelepanu sellele, et kui töötajaga juhtub õnnetus, peab tööandja läbi viima uurimise ja analüüsima, kuidas sarnaseid õnnetusi tulevikus vältida.

„Töötaja ei tohi tööõnnetust tööandja ega arsti eest varjata. Kindlasti ei tohi nõustuda tööandja ettepanekuga tööõnnetust varjata. Kui töötaja ei ütle arstile, et vigastus tekkis tööülesande täitmisel, võib ta jääda ilma õiglasest hüvitisest, mis on ette näh