Üks tuuleenergia ala võib tuulikuteta jääda

Peanse, Petaaluse ja Alaküla territooriumile jääv tuulepark ei pruugi saada keskkonnaameti kooskõlastust. Foto: Risto Unt

Keskkonnaamet ei taha anda ühele Lääneranna tuuleparkide planeeringu alale kooskõlastust.

Reedel Penijõel Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses peetud Matsalu koostöökogul tuuleenergiateemalise ettekandega esinenud keskkonnaameti taastuvenergeetika peaspetsialist Märt Öövel ütles, et Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku ala 7 ehk Peanse, Petaaluse ja Alaküla territooriumile jääva ala puhul on tõenäoline, et amet ei anna praegusel kujul sellele kooskõlastust.

Öövli sõnul on selle ala menetlus kulgenud Lääneranna tuuleenergia eriplaneer