Tartu Ülikooli analüüs: tuulikute infraheli ja tervisemõjude vahel ei leitud seost

Kuula artiklit, 5 minutit ja 1 sekundit

Tartu Ülikooli teadlaste põhjalik teadusartiklite analüüs näitas, et tuulikute infrahelil pole leitud kahjulikke tervisemõjusid, kuid tuulikute olemasolu, võimalik tekitatav müra, uskumused ja üldised hoiakud võivad inimest mõjutada.

Analüüs võttis kokku viimase 15 aasta jooksul tehtud teadusuuringud tuuleparkide tervisemõjude kohta. Kliimaministeeriumi tellimusel valminud ülevaatesse hõlmati 32 kvaliteets