Galerii: Tiit ja Lia Salumäe tähistasid poolt sajandit koguduse teenimist

Piiskop emeeritus Tiit Salumäel täitus pühapäeval 50 aastat ordinatsioonist Tallinna piiskoplikus toomkirikus ja tema abikaasa Lia Salumäe on sama kaua töötanud Haapsalu Jaani koguduse muusikajuhina. Sel puhul oli Haapsalu toomkirikus tänujumalateenistus.

EELK peapiiskop Urmas Viilma meenutas, et 1970. aastad, mil Tiit ja Lia Salumäe Haapsalu Jaani koguduses tööle asusid, oli aeg, mil kirik oli tahaplaanile surutud. “Avalikult usklik olemine tähendas tihti loobumist ilmalikust karjäärist, tunnustustest, turvalisusest, sotsiaalsetest garantiidest. Ometi oli neid, kes sellest ei hoolinud,” ütles Viilma.

Tiit Salumäe on poole sajandi jooksul taastanud Haapsalus kaks kirikut – Jaani ja toomkiriku – ning alustanud ja edendanud Haapsalu suhteid sõpruslinnadega, kuid tema tegevus on olnud tunduvalt laiahaardelisem. Ta on arendanud EELK oikumeenilisi suhteid, juhtinud EELK ja Eesti kirikute nõukogu meediatööd, taastanud ajalehe Eesti Kirik väljaandmise ja korraldanud EELK diasporaatööd. Tiit Salumäe siirdus küll 2023. aasta lõpus emerituuri, kuid on jätkuvalt kogudusetöös abiks ja toeks.

Lia Salumäe on 50 aastat teeninud Haapsalu Püha Johannese koguduse organisti, koorijuhi ja muusikatöö juhina. Tema juhatusel on koguduse koorid osalenud kõigil Eesti taasiseseisvumise järgsetel üldlaulupidudel.

“Kui Tiit on kuulutanud sõna, siis Lia on seda lauluga kinnitanud,” ütles Viilma ja lisas, et ühise perekonnana on kirikutööd olnud kindlasti lihtsam teha.

Tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Anti Toplaan, emeriitpeapiiskop Andres Põder, emeriitpiiskop Tiit Salumäe, õpetaja Mart Salumäe, vikaarõpetaja Kristel Engman, diakon Tiina Kütt ja Kalle Jätsa. Muusikaga teenisid koguduse koorid, koorijuht Sirje Kaasik ja organist Lia Salumäe.