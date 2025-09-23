Galerii: Kullamaal süttisid riigivanemate mälestusküünlad

Kuula artiklit, 1 minutit ja 5 sekundit

Esmaspäeval tähistati vastupanuvõitluse päeva Kullamaal riigivanemate mälestusteenistusega.

Mälestusteenistuse pidasid koos koguduse õpetaja Kari Tynkkynen ja emeriitpiiskop Tiit Salumäe. Jutlustas EELK Saare-Lääne piiskop Anti Toplaan.

Kõne riigivanemate mälestuseks pidas MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum juhatuse liige Trivimi Velliste.

Mälestusküünlad riigivanematele Ants Piibule, Konstantin Pätsile, Juhan Kukele, Friedrich Akelile, Jüri Jaaksonile, Jaan Teemantile, Jaan Tõnissonile, August Reile, Otto Strandmanile, Kaarel Eenpalule, samuti Jüri Uluotsale ja Otto Tiefile ning presidentidele Lennart Merile ja Arnold Rüütlile altarivõrel süütas koguduse õpetaja.

Teenistuse lõpuks andis piiskop Toplaan Kullamaa koguduse kaastöölisele Hillar Vessartile üle EELK tänukirja.

Pärast teenistus asetasid kokkutulnud pärja vast k