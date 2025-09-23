Pärand ja polariseerumine tõid muuseumitöötajad Haapsallu

Esmaspäevase konverentsipäeva esimese poole lõpetas Marcela Kvetková ettekanne „Muuseumid surve all. Poliitiline sekkumine ja kultuuriline tsentraliseerimine Slovakkias pärast 2023. aastat.” Andra Kirna

Eesti muuseumiühingu ja ICOM (rahvusvaheline muuseumide nõukogu) Eesti rahvuskomitee kutsusid Haapsalu kultuurikeskusesse konverentsile „Pärand ja polariseerumine” kokku muuseumiteadlased Eestist, Lätist, Poolast ja Slovakkiast.

Konverentsi avaettekande pidas Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor, sotsioloog Triin Vihalemm. Tema ettekanne rääkis polariseerumisest ühiskonnas.

Vihalemma sõnul on eristumise mustrid Eesti ühiskonnas võrdlemisi püsivad, kuid suund on siiski mitmekesisuse vähenemisele. Suuremat vastandumist ei tekita enam ajaga kaasas käimine või mittekäimine, vaid eristumine skaalas globaalne-lokaalne.

Vihalemm lisas, et Eesti väiksuse tõttu on omavaheline suhtlus siisk

