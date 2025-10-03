Tiit ja Lia Salumäe tähistavad Haapsalu koguduse teenimise poolsajandit

Kuula artiklit, 2 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 2:24

Pühapäeval kell 11 on Haapsalu toomkirikus pidulik tänujumalateenistus, millega tähistatakse emeriitpiiskop Tiit Salumäe preestriordinatsiooni 50. aastapäeva ning Lia Salumäe 50aastast tööjuubelit Haapsalu koguduses.

Tiit Salumäe siirdus külla 2023. aasta lõpus emerituuri, kuid on jätkuvalt kogudusetöös abiks ja toeks.

Jumalateenistusel teenivad peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Anti Toplaan, emeriitpeapiiskop Andres Põder, emeriitpiiskop Tiit Salumäe, õpetaja Mart Salumäe, vikaarõpetaja Kristel Engman, diakon Tiina Kütt ja Kalle Jätsa. Muusikaga teenivad koguduse koorid, koorijuht Sirje Kaasik ja organist Lia Salumäe.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tiit Salumäe mitmekülgne panus kirikutöös ja rahvusvahelisel tasandil on olnud määrava tähtsusega. Ta on Haapsalus taastanud kaks ajaloolise väärtusega kirikut – Jaani ja toomkiriku –, arendanud EELK oikumeenilisi suhteid, alustanud ja edendanud Haapsalu suhteid sõpruslinnadega, juhtinud EELK ja Eesti Kirikute Nõukogu meediatööd, taastanud ajalehe Eesti Kirik väljaandmise ja korraldanud EELK diasporaatööd.

Tiit salumäed on tunnustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2001), Haapsalu linna aukodaniku tiitliga (2015), EELK Teeneteristi I järguga (2015), Soome evangeelse luterliku kiriku kõrgeima autasuga – Püha Hendriku ristiga (2023) ning Haapsalu koguduse teenetemärgiga pikaajalise ja ustava teenimise eest (2023) ning Loviisa rahupreemiaga (2025).

Lia Salumäe teenib juba 50 aastat Haapsalu Püha Johannese koguduse organisti, koorijuhi ja muusikatöö juhina. Tema pühendumus hoiab koguduse muusikatööd väga heal tasemel, mis on toonud talle ka mitmeid tunnustusi, sealhulgas Haapsalu koguduse teenetemärgi (2011) ja aasta kirikumuusiku aunimetuse (2013). Tema juhatusel on koguduse koorid osalenud kõigil Eesti taasiseseisvumise järgsetel üldlaulupidudel. EELK teeneteristi II järk antakse talle üle eelseisval lõikustänupühal.