Vormsi jõudis rahvusvahelise kohadisainikonkursi finaali

Kuula artiklit, 1 minutit ja 38 sekundit

Vormsi vald jõudis oma brändiga rahvusvahelisel kohadisaini konkursil finaali. Vormsi on finaalis nomineeritud parima disainirakendaja kategoorias.

Kohadisainikonkursil City Nation Place Awards hinnatakse riikide ja paikkondade turunduskampaaniaid ja parimad kuulutatakse välja Londonis 5.-6. novembril.

„Vormsi on tõenäoliselt väikeim koht, mis iial selle konkursi finaali pääsenud,” ütles Vormsi volikogu e