Lääne Elu paberleht laupäeval, 4. oktoobril

Rendsburg saab Haapsalu tänava

Haapsalu Saksamaal asuv sõpruslinn Rendsburg otsustas anda ühele uuele tänavale Haapsalu nime. Haapsalustraβe hakkab asuma vanalinna serva rajatavas uues Neuwerk-Westi linnaosas, kus varem asunud kasarmute asemele tuleb elamurajoon.

Õpetaja Kleemanni tunnis saavad matemaatikale pihta kõik

Läänemaa aasta õpetaja ja aasta aineõpetaja Kait Kleemann armastab üle kõige maailmas matemaatikat ja murrab klišeed sellest kui raskest ainest. Küsimusele, kas matemaatika on raske, vastavad Oru kooli kaheksanda klassi tüdrukud kui ühest suust, et ee… ja vaatavad üksteisele otsa. „Õpetaja Kaidiga mitte. Meil on temaga vedanud,” ütleb Adriana Kuldmeri.

Karude jaht käib kohtusaalides

Eelmisel nädalal tühistas Tallinna ringkonnakohus halduskohtu määruse ja peatas sellega karujahi Eestis, kuni MTÜ Eesti Suurkiskjad ja keskkonnaameti (KKA) vahelises kohtuvaidluses lahendini jõutakse. MTÜ kaebas ameti kohtusse, sest peab karulaskmislubade senist jagamist ebaseaduslikuks