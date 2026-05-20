Lääne Elu paberleht neljapäeval, 21. mail

Nõva sadamatanklast huvitub kolm firmat

Vastuseks Lääne-Nigula valla pöördumisele teatas kolm Eestis tegutsevat kütusefirmat, et oleksid huvitatud Nõva sadamasse rajatavast tanklast. Kaks neist oleks valmis tankla ise rajama, kolmandal oleks huvi tanklat pidada vaid siis, kui vald selle valmis ehitab.

Läänemaa tantsijad kohtuvad linnuse hoovis

Sel laupäeval toob Läänemaa tantsupidu „Meie oma” Haapsalu linnuse hoovi kokku ligi 60 rühma enam kui 800 tantsijaga. Peo ühe pealavastaja Liia Leesi sõnul on osalejate arv üsna tavapärane. Aga kui täiskasvanute tantsuhuvi pole kuhugi kadunud, pigem kasvanud, siis lapsi tuleb tema sõnul peole paraku senisest vähem.

Lembit Uustulnd: ega geenide vastu saa

Kirjanik ja laevakapten Lembit Uustulnd oli Haapsallu lugejatega kohtumisele kaasa võtnud noorema venna Meelise ja akordioni ning enam kui kahe tunni pikkuseks veninud kohtumisel löödi laulgi lahti.