Galerii: Haapsalu toomkirikus tähistati jõuluõhtut

Kuula artiklit, 1 minutit ja 11 sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

Kolmapäeva õhtul peeti Haapsalu toomkirikus jõuluõhtu jumalateenistus, kus esines Haapsalu toomkoor ja video vahendusel sai osa EELK Haapsalu koguduse liikmete tehtud jõulunäidendist "Anni ja jõululaps". Ühtlasi tähistati Haapsalu toomkiriku taaspühitsemise 35. aastapäeva.

Emeriitpiiskop Tiit Salumäe meenutas, et 1990. aasta jõulujumalateenistuse teleülekanne tehti just Haapsalust. Toona oli olnud mureks, kuidas siis veel Haapsalu külje all paiknenud nõukogude lennuväeosa le