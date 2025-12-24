Lihulas plahvatas prügikast

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Jõululaupäeval lendas õhku Lihula mõisa aida juures asunud prügikast.

Lihula muuseumi peavarahoidja Mihkel Tammeti sõnul olla Lihulas kella kahe paiku kuuldud tugevat kõmakat. Hommikul selgus, et Lihula mõisahoone kõrval aida ukse ee

