LOETUIMAD LOOD 2025: Reportaaž ühegi hingeliseta: suletud koolid

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 7. juunil ilmunud lugu „Reportaaž ühegi hingeliseta: suletud koolid”.

Taebla kutsekeskkool tegutses aastatel 1990-2005. Foto: Kaire Reiljan

Lääne Elu käis vaatamas Läänemaa koolimaju, mis seisavad ja lagunevad, sest pärast sulgemist ei ole neid enam kellelegi vaja.

15 aastat tegutsenud Taebla kutsekeskkooli lugu on lühike. See jääb kahe haridusasutuse vahele nagu punktiir, mis tähistab katkenud mõtet.

1987. aastal Uuemõisa mõisahäärberis avatud ehituskool kolis juba kolme aasta pärast Taeblasse tuttuude majja ning ristiti Taebla kutsekeskkooliks. 2005. aastal jõudis kool tagasi Uuemõisa, et seal Haapsalu kutsehariduskeskuse nime all uut elu alustada. Taebla maja jäi tühjaks.

Ja kuigi Haapsalu kutsehariduskeskus peab Taebla kutsekeskkooli oma eelkäijaks, algab tema lugu sealt, kus Taebla oma lõpeb. Taeblas koolil pikka pidu ei olnuks. Õpilaste arv vähenes ja kool jäi ajale jalgu.

Taebla