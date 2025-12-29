LOETUIMAD LOOD 2025: Varjupaigas tapeti inimene

Kuula artiklit, 2 minutit ja 0 sekundit
Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 24. aprillil ilmunud lugu „Varjupaigas tapeti inimene”.
Varjupaigas tapeti varahommikul inimene. Foto: Juhan Hepner
Neljapäeva hommikul sai politsei teate, et Haapsalu Tulbi tänava varjupaigast on leitud läbilõigatud kõriga mehe surnukeha. Politsei võttis kahtlustatava kaheks kuuks vahi alla.
„Kriminaalmenetluses praeguseks kogutud tõendid viitavad sellele, et Haapsalu varjupaigas tekkis neljapäeva hommikul alkoholi tarvitamise käigus kahtlustatava ja kannatanu vahel konflikt, mille käigus lõi kahtlustatav kannatanut noaga kõrri,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda.
Kalda sõnul kogutakse kriminaalmenetluse käigus veel tõendeid, et selgitada välja kahtlustatava motiiv ja selgitada välja, m
