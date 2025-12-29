Jõulude ajal tabas Umani venelaste raketirünnak

Kuula artiklit, 1 minutit ja 8 sekundit 0:00 / 1:8

26. detsembri keskpäeval tabas venelaste raketilöök Haapsalu sõpruslinna Umani elamupiirkonda.

„Tänane Venemaa rünnak on meie linnas katastroof. Kodud on kahjustatud, inimesed on vigastatud,” kirjutas reedel sotsiaalmeedias Umani linnapea Irõna Pletnõva.

Umanis sai kahjustada üle 120 elamu, sajad inimesed jäid pühade ajal peavarjuta ja on vigastatuid, kuid õnneks hukkunuid ei ole.

Seetõttu plaanib Haapsalu linnavalitsus taas koos Rotary klubiga järgmist abisaadetist Umani ja asus selleks annetuste kogumist. Selleks saab selgitusega „Umani toetuseks” Haapsalu linnavalitsuse arveldusarvele EE241010602002431007 annetada.

Praegu selgitab linnavalitsus välja, millist abi Umanis vajatakse. Abisaadetis on plaanis viia Umani aprillis. Viimati viidi haapsallaste annetused Umani märtsis.

Viimati tabas venelaste raketirünnak Umani 2023. aasta aprillis. Seejärel annetasid haapsallased Umanile redelauto.