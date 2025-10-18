Haapsalu naised punuvad neljandat aastat varjevõrke

Kolme ja poole aastaga on Haapsalus võrkudeks punutud üle 8000 ruutmeetri mõrralina – ligi kümnendik sellest, mis sõja algusest peale Eestist Ukrainasse on saadetud.

„Viimane info oli, et väga palju võrke on vaja. Et mida kiiremini teete, seda parem,” ütles rannarootsi muuseumi peavarahoidja Anu Raagmaa Lääne Elule. Kuigi punumispaiku jääb Eestis järjest vähemaks, pole rannarootsi muuseumis 2022. aasta kevadest peale midagi muutunud – ikka põimivad naised valge veetoru küljes rippuva mõrralina silmadesse porikarva riideribasid.

„Võibolla päris alguse poole oli päevi, kui kedagi ei olnud, aga enam mitte. Keegi ikka käib läbi, kasvõi lõikab natuke,” mä