Juhtkiri: väsida ei tohi

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu käib juba neljandat aastaringi, mistõttu on mõistetav väsimust sõjast, sõjauudistest, ukrainlaste toetamisest. Kaua võib! Iga teine agressor oleks ammu pooleli jätnud, otsustanud, et kuskilt maalt aitab, ja istunud läbirääkimiste laua taha. Isegi Iisraeli verivaenlane Hamas asus viimaks läbi rääkima. Aga meie idanaabril jätkub justkui lõputult võhma