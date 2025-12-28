LOETUIMAD LOOD 2025: Palivere kelgumäel sõideti lapsele tuubiga otsa

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 6. jaanuaril ilmunud lugu „Palivere kelgumäel sõideti lapsele tuubiga otsa”.

Kelgutamiseks mõeldud tuub. Foto: Malle-Liisa Raigla

4. jaanuaril kell 13.42 juhtus Palivere kelgumäel õnnetus, kus lapsele sõideti tuubiga otsa ja ta vajas arstiabi. Kuna kiirabiauto mäele ligi ei pääsenud reageerisid patsienti abistama päästjad ATV-ga. Patsient transporditi mäest üles kiirabiautosse.

Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juht Mati Kallemets ütles, et õnnetuse põhjuseks oli see, et mäest sõitis korraga mitu inimest alla ja reeglitest ei peetud seega kinni. Tuubi laenutaja annab tema sõnul allkirja, et on ohutusjuhendiga tutvunud. Seda kiputakse Kallemetsa sõnul eirama. Tuubiga lapsele otsa sõitnu lasi mäest alla enne, kui eelmine kelgutaja eest läks. „Inimesed ei taha vastutada,” ütles ta.

Kallemets selgitas, et nüüd palgati lisaks te