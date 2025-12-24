Galerii: talisuplejad suplesid jõulude puhul meres

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit
0:00 / 0:54
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30
jõulusuplus 2025_foto Juhan Hepner (6)
Talisuplus. Foto: Juhan Hepner
jõulusuplus 2025_foto Juhan Hepner (13)
Talisuplus. Foto: Juhan Hepner
jõulusuplus 2025_foto Juhan Hepner (27)
Talisuplus. Foto: Juhan Hepner
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Talisuplejad kogunesid jõululaupäeva pärastlõunal Haapsalu Veskiviigi sadamas asuvasse talisupluskeskusesse, et pühade puhul ühiselt supelda.
Talisupleja Kertu Kaljuveer ütles, et esimene ujuja oli täna talisupluskeskust külastanud juba varahommikul. Tegemist oli hiidlasega, kes soovis Haapsalust läbi sõites meres ujumas käia. Kaugemalt tulnud ujujaid oli tänase päeva jooksul veel. Näiteks üks pärastlõunal talisupluskeskusesse tulnud mees elab Lääne-Virumaal, kuid oli jõulude puhul
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam