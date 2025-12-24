Galerii: talisuplejad suplesid jõulude puhul meres

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

Talisuplejad kogunesid jõululaupäeva pärastlõunal Haapsalu Veskiviigi sadamas asuvasse talisupluskeskusesse, et pühade puhul ühiselt supelda.

Talisupleja Kertu Kaljuveer ütles, et esimene ujuja oli täna talisupluskeskust külastanud juba varahommikul. Tegemist oli hiidlasega, kes soovis Haapsalust läbi sõites meres ujumas käia. Kaugemalt tulnud ujujaid oli tänase päeva jooksul veel. Näiteks üks pärastlõunal talisupluskeskusesse tulnud mees elab Lääne-Virumaal, kuid oli jõulude puhul