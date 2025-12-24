Keeletark: enne komme ehk millised olid päkapikud varem

Monika Undo. Foto: Andra Kirna

Jõulud ilma päkapikkudeta ei ole justkui õiged jõulud. Ent päkapikud pole alati olnud punaste mütsidega armsad jõuluvana abilised, kes pimeduse saabudes aktiivseks muutuvad ja sussi sisse komme toovad. Päkapikkude esivanemad on olnud pisut pahurad, kergesti solvuvad ja ettearvamatud.

Milliseid üldistusi saab päkapikkude kohta teha lasteajakirja Täheke põhjal? Loomulikult on päkapikk väikest kasvu, nagu Eno Raud on kirjutanud, siis „umbes pika päka jagu pikk”. Kai Vasamäe Tähekese loos (1985) sagivad pöidlasuurused pöialpoisid, päkapikkused päkapikud ja põlvekõrgused härjapõlvlased.