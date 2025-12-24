LOETUIMAD LOOD 2025: Haapsalu kaubamajast kaob kaks kauplust

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 18. veebruaril ilmunud lugu „Haapsalu kaubamajast kaob kaks kauplust”.

Jalavarjud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kinga- ja sokipoest ilma jäävas Haapsalu kaubamajas liiguvad teise asukohta ka alles jäävad kauplused.

Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev selgitas, et Jalavarjude-nimelise kingapoe omanik suri ja pärijal ei ole teiste tegemiste kõrvalt aega poodi pidada.

Jalavarjude asemele kolib teine kingapood Weekend. Lunevi sõnul oli Weekendi lepingus kirjas, et selle pinna vabanedes on neil eesõigus.

Kaubamajast on välja kolimas ka Sokisahtel, mis paneb uksed kinni juuni lõpus. „Poe paneme kinni, sest Haapsalu klient eelistab mugavust, mida pakub e-pood,” ütles Sokisahtli juhi Piret Ilv