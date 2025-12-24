Kes selle tamme istutas: vahvad aiajõulupuud

Pea kõigi aiapidajate unistustesse kuulub ka oma aia jõulukuusk, millele pühade puhul tuled peale panna ja mis rõõmustaks peale aiaomanike pereringi möödakäijate silma, tooks toredat pühadetunnet ka aeda, värava lähedale või aknavaatesse. Imetlen mööda sõites ikka neid õuesid, kus see unistus on teostunud ning kus mõõduka kasvuga kuusekesed, elupuud või kadakad uhkeldavad pimeduses oma särava pidukuuega. See muudab linnad ja alevikud aasta kõige süngemal ajal hoopis rõõmsamaks ja atraktiivsemaks ning tõstab kõigi omade ja võõraste tuju.

Kuid koduaeda sellise jõulupuu valimine ei olegi nii lihtne. Tavaline harilik kuusk kasvab aias juba mõneteistkümne aastaga viimase piirini, mil teda on v