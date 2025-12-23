Haapsalu raamatukogu juhataja lahkub ametist

Ulvi Vaarja. Foto: Kaire Reiljan

Aasta ja mõned kuud Läänemaa keskraamatukogu juhtinud Ulvi Vaarja tulevast nädalast enam ametis ei ole.

„Raamatukogu juhatajaga on töösuhe lõppemas,” kinnitas Haapsalu linnapea Olavi Seisonen Lääne Elule. Vaarja viimane tööpäev on 27. detsember ja raamatukogu direktori kohale kuulutatakse välja konkurss.

Seisonen ütles, et töösuhe lõpetatakse poolte kokkuleppel. „Kuna ootused meeskonnatöö osas olid erinevad ja teisiti me neid lahendada ei suutnud,” sõnas Seisonen. Ta ei kinnitanud, et tegemist oli töökiusuga.

Seisonen lisas, et proovis leida muid lahendusi, kuid see ei õnnestunud ja mõistlik oli Vaarjaga töösuhe lõpetada. „Põhimõttelise otsuse tegime läinud nädala jooksul,” ütles Seisonen.

Vaarjast sai Läänemaa keskraamatukogu direktor mullu augustis, kui 30 aastat asutust juhtinud Ilme Sepp pani ameti maha. Enne seda oli Vaarja kaheksa kuud töötanud seal pearaamatu