Raamatukoguhoidjad tahavad palka juurde

Haapsalu raamatukoguhoidjad loodavad, et nüüd tõusevad ka nende palgad- Foto Andra Kirna.

Haapsalu raamatukogu töötajad saatsid linnavalitsusele kirja, kus küsitakse palgatõusu. Praegu saavad nad ümberkaudsete omavalitsuste kolleegidest märksa vähem palka.

„See pole meil esimene kiri, oleme neid saatnud igal aastal,” ütles raamatukogutöötajate usaldusisik ja praegune direktori kohusetäitja Janne Tenson.

Viimati tõusis Haapsalu raamatukogu töötajate palk 2022. aasta alguses. Vahepeal on Eestis kerkinud kolmandiku võrra nii alampalk kui ka keskmine palk (1536 eurolt kuus 2022. aasta esimeses kvartalis 2075 euroni 2025. aasta kolmandas kvartalis). Nüüd saab täiskohaga raamatukoguhoidja Haapsalus palka 1050 eurot.

„Mõistame väga hästi, et taustaks on omavalitsuse võimekus ja eks fookus ole vahepeal olnud ka