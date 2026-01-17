Transpordiamet tahab lubada Virtsu tulevasse tuletorni külastajad

Virtsu uus tuletorn. Joonis Transpordiamet.

Transpordiamet tegi 1951. aastal rajatud Virtsu tuletornile tehnilise ekspertiisi, mis näitas, et praeguse navigatsioonimärgi taastamine pole ehitustehniliselt mõistlik. Sestap otsustas Transpordiamet projekteerida uue tuletorni, mis võiks valmida juba 2026. aasta sügisel.

Siin võib tekkita küsimus – miks ei saa taastada olemasolevat? Tehnilise ekspertiisi käigus selgus, et Virtsu tuletorni kehand on pude ja koosneb valdavalt kruu