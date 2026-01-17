Läänemaa ettevõtted läksid Berliini messile

Kuula artiklit, 1 minutit ja 54 sekundit

Linnamäe lihatööstus. Foto: Urmas Lauri

Maailma suurimal toidu- ja põllumajandusmessil Grüne Woche esindavad Eestit Läänemaa ettevõtted Linnamäe lihatööstus ja osaühing Väike Värvu.

Tänavu tähistab mess Grüne Woche oma 100. aastapäeva ja sajandi jooksul kujunenud tähtsaks rahvusvaheliseks kohtumispaigaks toidu, põllumajanduse ja maaelu valdkonnas.

Grüne Woche toimub Berliinis maailma toidu- ja põllumajandusfoorum (GFFA),