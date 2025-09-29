Riik ostab Läänemaa lihatööstustelt metsseakonserve

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit 0:00 / 1:27

Läänemaal tegutsevad Rannarootsi ja Linnamäe lihatööstus on kolme Eesti lihatööstuse seas, kellelt riik ostab kokku kuni pool miljonit metsseakonservi.

Riigi korraldatud suunatud pakkumistega hanke metsseakonservide kokkuostuks võitsid AS Rannarootsi Lihatööstus, AS Linnamäe Lihatööstus ja Saare Uluk OÜ. Kokku tellitakse hanke võitjatelt kuni pool miljonit 240-grammist metsseakonservi summas 1 674 000 eurot.

Suvel valitsuse otsusel lisarahastuse saanud metsseakonservide kokkuostu meede aitab võidelda sigade Aafrika katku levikuga, kuna annab jahimeestele lisamotivatsiooni metssigu küttida. Riiklik kokkuost tagab suurele hulgale kütitud metssigadele selge kasutuse.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul aitab metsseapopulatsiooni kontrolli all hoidmine vähendada sigade Aafrika katku levikut ja taudi kodusigalatesse jõudmist. „Metssealihale oli vaja kiiresti leida kasutus, et vältida väärtusliku liha raisku minemist. Konservide kokkuost lõi selleks kindla väljundi,“ ütles ta.

Konservid tuleb hanke võitjatel valmis teha jahihooaja ehk 2026. aasta veebruari lõpuks. Kuupäeva, millest alates hakatakse kütitud ulukeid tellimuse täitmiseks kokku ostma, annavad tööstused teada esimesel võimalusel.