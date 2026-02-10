Parvlaevata jäänud Vormsi saab ametliku jäätee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 58 sekundit

Ormsö peamasina tootja tehnikud uurisid esmaspäeva pärastlõunal laeva pardal, mis rikke põhjustas. Foto: Juhan Hepner

Ormsö tehnilise rikke tõttu katkes reede õhtul parvlaevaühendus Vormsiga. Kaks ministeeriumi teatasid esmaspäeval, et Vormsi suunal alustatakse praeguse kriisi tõttu ettevalmistusi ametliku jäätee rajamiseks.

Rohuküla-Sviby laevaliini haldava Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel ütles Lääne Elule esmaspäeva pärastlõunal, et Baltic Marine Groupi tehnikud tegelevad veel Ormsö pardal rikke täpsema põhjuse tuvastamisega. Baltic Marine Group AS on Rolls-Royce’i gruppi kuuluva Rolls-Royce Power Systemsi ja s