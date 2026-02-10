Juhtkiri: viimaks õige samm

„Ajalugu õpetab meile, et inimesed ja riigid käituvad nutikalt kohe pärast seda, kui nad on ammendanud kõik muud alternatiivid,” ütles kunagine Iisraeli peaminister Abba Eban. See tsitaat sobib teiste riikide kõrval iseloomustama ka Eesti riiki. Ehe näide on Vormsi jäätee. Riik tõrjus selle rajamise vajadust igal moel, seni kuni jaksas, aga viimaks, kui selgus, et see on saareelanike ainus võimalus mandriga ühendust pidada, otsustasid ministrid tee rajamise kiiresti ära.

Muidugi ei ütle ei regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ega taristuminister Kuldar Leis otsesõnu, et nad jõudsid selle mõtteni ainult seetõttu, et kõik kõrvalepõiklemise viisid olid ammendunud. Saar