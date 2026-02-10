Klooster ja Tederov said Eesti noorte meistrivõistlustel pronksmedali

Kuula artiklit, 2 minutit ja 2 sekundit
(Vasakult) Treener Kaja Ladva, Pärtel Tederov, Marta Klooster ja Simona Ladva. Foto: erakogu
Marta Klooster ja Pärtel Tederov tõid Eesti noorte meistrivõistlustelt kergejõustikus Haapsallu pronksmedalid.
Nädalavahetusel Tallinnas toimunud Eesti noorte talvistel U18, U20 ja U23 meistrivõistlustel kergejõustikus näitasid Haapsalu kergejõustikuklubi noored sportlased väga head võistlusvormi. Tulemuseks olid kaks pronksmedalit, mitu isiklikku rekordit ning mitmeid tugevaid esitusi vanemate konkurentide vastu.
Eriti põnevaks kujunes U18 poiste kõrgushüpe, kus Pärtel Tederov astus medalikonkurentsi endast aasta vane
