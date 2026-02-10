Vormsi parvlaev on rikke tõttu vähemalt kolmapäevani kai ääres

Ormsö seisab praegu Rohukülas kai ääres. Foto: Juhan Hepner

Reede õhtul Vormsi parvlaeva Ormsö tabanud tehnilise rikke tõttu on alus endiselt rivist väljas ja ei teenidna Rohuküla-Sviby liini teisipäeval ja vähemalt osa kolmapäevast.

Seda laevaliini haldav ettevõte Kihnu Veeted teatas oma kodulehel, et tühistatud on kõik Ormsö teisipäevased reisid ja kolmapäeval, 11. veebruaril on tühistatud väljumised Svibyst kell 6:35, 8:35 ja 13:20 ning Rohukülast kell 7:45 ja 10:15. Kolmapäeval Rohukülast kell 14:30 plaanitud väljumise toimumise kohta lubas ettevõte infot anda oma kodulehel hiljemalt samal päeval kell 13.