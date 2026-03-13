Eestis oli tänavu talvel maailma pikim avamere jääteede võrgustik

Vormsi jäätee. Foto: Juhan Hepner

Eestis oli lõppeval talvel teadaolevalt maailma pikim avamere jääteede võrgustik, mis ületas meile sarnaseid jääteid avanud Soome ja Rootsi ametlike jääteede pikkuse isegi kokku liidetuna, teatas taristuehituse ja korrashoiu ettevõte Verston pressiteate vahendusel.

Verston rajas tänavu transpordiameti tellimusel kolm jääteed, kogupikkusega 39 kilomeetrit. Hooaja jooksul läbis Eesti ametlikke jääteid Verstoni andmetel kokku 6885 sõidukit. Eesti kolm ametlikku jääteed – Tärkma–Triigi pikkusega 17 km, Lao–Kihnu pikkusega 12 km, ja Rohuküla–Sviby pikkusega 10 km – olid veebruarikuus