Haapsalu vanaproua teeb kaasa kõik e-etteütlused

Ellen-Velaine Jaks. Foto: Andra Kirna

92aastane Ellen-Velaine Jaks on teinud kaasa kõik Vikerraadio e-etteütlused 2008. aastast peale, täna hommikul istus ta taas tugitooli, klade põlvedel, ja alustas oma üheksateistkümnendat e-diktaati.

Lääne Elu telefonile vastates ei hakanud ta küsimust ootamagi, vaid hõikas pikema jututa: „Kuulge, mul ei ole ühtegi viga! Kuulan siin parasjagu, raadios arutatakse, viimane lause on jäänud.”

Laitmatuks osutus ka see. Tagantjärele selgus siiski, et üks viga sisse lipsanud, aga seda mitte oskamatusest. Jaks lihtsalt ei kuulnud ja „liigmodernse” asemel sai kirja „modernne”.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Mitte ei saanud aru, mis pagana asi see seal ees oli. Jätsin kirjutamata,” ütles ta.

Endise kooliõpetaja ja kirgliku lugejana ootab Jaks e-etteütlust igal aastal „Jälle üks põnev asi, mis sai ära tehtud,” ütles ta.

Seekordset etteütlust hindas Jaks üllatavalt kergeks ja oma sõnade tõestuseks l